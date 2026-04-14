Ep. 1186 – Un poco di grazia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump attacca Leone XIV, il papa risponde e in mezzo si ritrova Meloni, incerta su come commentare; il blocco navale dei porti iraniani deciso dagli Stati Uniti è anche una sfida alla Cina; ci vorrà del tempo perché l’Ungheria di Magyar si liberi dalla dipendenza dalla Russia; il primo ministro britannico Starmer vuole usare una legge dei tempi di re Enrico VIII per riavvicinare il Regno Unito all’Unione Europea; con 100 euro e un po’ di fortuna oggi potreste aggiudicarvi un quadro di Picasso e aiutare la ricerca sull’Alzheimer
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