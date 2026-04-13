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Ep. 1185 – Una vittoria per l’Europa e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: la sconfitta di Orbán alle elezioni in Ungheria è anche una vittoria per l’Europa, ma le idee del nuovo primo ministro Magyar sull’Ucraina non sono ancora chiare; dopo il fallimento dei negoziati diretti con l’Iran Trump annuncia un blocco navale degli Stati Uniti sul già bloccato Stretto di Hormuz; la donna che da 11 anni conviveva con una delle vittime dell’esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi non riceverà risarcimenti perché i due non erano sposati; Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo e tornerà numero uno del mondo, ma Alcaraz non può essere considerato un “numero due”

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