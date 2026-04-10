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Ep. 1184 – Fake news a fin di bene e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: i bombardamenti israeliani su Beirut non risparmiano ospedali e ambulanze mentre Netanyahu apre a un negoziato con il Libano; sarà il vicepresidente Vance a guidare la delegazione degli Stati Uniti nelle trattative con l’Iran che si aprono domani in Pakistan; la Marina britannica ha intercettato tre sottomarini russi sospettati di azioni di sabotaggio nel Mare del Nord; il governo ha stanziato le prime risorse per i danni del maltempo in Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata; al prossimo Festival di Cannes non ci saranno film italiani in concorso; una malattia inventata ha ingannato l’intelligenza artificiale e anche alcune riviste scientifiche

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