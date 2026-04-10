Ep. 1184 – Fake news a fin di bene e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i bombardamenti israeliani su Beirut non risparmiano ospedali e ambulanze mentre Netanyahu apre a un negoziato con il Libano; sarà il vicepresidente Vance a guidare la delegazione degli Stati Uniti nelle trattative con l’Iran che si aprono domani in Pakistan; la Marina britannica ha intercettato tre sottomarini russi sospettati di azioni di sabotaggio nel Mare del Nord; il governo ha stanziato le prime risorse per i danni del maltempo in Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata; al prossimo Festival di Cannes non ci saranno film italiani in concorso; una malattia inventata ha ingannato l’intelligenza artificiale e anche alcune riviste scientifiche
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1183 – La scoperta del Molise e le altre storie di oggi
Ep. 1182 – Due settimane di tregua e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Lingue artificiali, festival d’esportazione, e altre storie
I nuovi controlli agli aeroporti europei, e la crisi energetica che sta arrivando