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Ep. 1183 – La scoperta del Molise e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non vale per il Libano, almeno secondo Netanyahu; Meloni ha definito «inaccettabile» l’attacco di soldati israeliani contro militari italiani della missione Unifil; la frana attiva in Molise ha interrotto o reso molto più difficili i collegamenti stradali e ferroviari tra il Nord e il Sud d’Italia lungo il versante adriatico; perché è importante la decisione della Corte di Cassazione di ordinare un nuovo processo di appello per il femminicidio di Giulia Tramontano; un tuffo in Polinesia tra i “giardinieri dei coralli”

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