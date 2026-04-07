Ep. 1181 – Camminare su una lastra di ghiaccio sottile e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: nella notte tra oggi e domani scade l’ennesimo ultimatum di Trump all’Iran; già sette aeroporti italiani hanno annunciato limitazioni temporanee per mancanza di carburante; il governo lavora a misure di risparmio energetico, tra le ipotesi ci sono il potenziamento dello smart working e limiti all’uso dei condizionatori in estate; a meno di una settimana dalle elezioni il premier ungherese Orbán denuncia un sabotaggio ucraino a un gasdotto in Serbia; i quattro astronauti della missione Artemis II sono diventati le persone che si sono allontanate di più dalla Terra nella storia dell’umanità
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