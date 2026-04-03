Ep. 1180 – La benzina razionata e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i segnali di una guerra lunga in Iran spingono sempre più governi ad adottare misure di austerità energetica, mentre il governo italiano sostiene i consumi prolungando gli sconti delle accise sui carburanti; il segreto della resistenza iraniana agli attacchi di Stati Uniti e Israele è custodito all’interno delle montagne; per molti giornali i danni del maltempo in Abruzzo e Molise contano molto meno dei problemi della Federcalcio; un gruppo di hacker ha chiesto un riscatto alla Galleria degli Uffizi di Firenze per non rivendere ai ladri le informazioni rubate; gli effetti della missione Artemis II sull’industria aerospaziale italiana
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Morning Weekend – Lingue artificiali, festival d’esportazione, e altre storie
I nuovi controlli agli aeroporti europei, e la crisi energetica che sta arrivando