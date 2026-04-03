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Ep. 1180 – La benzina razionata e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: i segnali di una guerra lunga in Iran spingono sempre più governi ad adottare misure di austerità energetica, mentre il governo italiano sostiene i consumi prolungando gli sconti delle accise sui carburanti; il segreto della resistenza iraniana agli attacchi di Stati Uniti e Israele è custodito all’interno delle montagne; per molti giornali i danni del maltempo in Abruzzo e Molise contano molto meno dei problemi della Federcalcio; un gruppo di hacker ha chiesto un riscatto alla Galleria degli Uffizi di Firenze per non rivendere ai ladri le informazioni rubate; gli effetti della missione Artemis II sull’industria aerospaziale italiana

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