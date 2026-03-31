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Ep. 1177 – La guerra vista dalla luna e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: un attacco iraniano ha colpito una petroliera al porto di Dubai; secondo un’inchiesta del New York Times nel primo giorno di guerra un nuovo missile statunitense non testato sul campo avrebbe colpito una scuola e una palestra nel sud dell’Iran uccidendo 21 persone; la crisi energetica inizia a fare sentire i suoi effetti anche sull’industria della “skin care coreana”; il parlamento israeliano a approvato una legge che introduce la pena di morte per i palestinesi condannati per “terrorismo razzista”; anche la procura di Torino indaga sugli affari del ristorante di cui era socio l’ex sottosegretario Delmastro; le storie delle quattro persone (e della mascotte) che domani faranno rotta verso la Luna a più di 53 anni dall’ultima missione

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