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Ep. 1176 – Un momento di sdegno e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il divieto di far celebrare messa alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme è diventato un caso diplomatico tra Italia e Israele; Trump sostiene che in Iran ci sia già stato un cambio di regime ma intanto continua a inviare nel Golfo Persico nuovi reparti operativi; le diverse ipotesi sul furto di quadri di Renoir, Cezanne e Matisse dalla villa di una fondazione in provincia di Parma; forse non tutti conoscono la storia della canzone Maracaibo, né che l’aveva scritta David Riondino

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