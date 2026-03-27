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Ep. 1175 – Le sigarette di Gaza e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: mentre Trump rinvia di nuovo l’ultimatum all’Iran, nella Striscia di Gaza l’esercito israeliano sta costruendo avamposti e trincee lungo la linea che separa la zona occupata da quella controllata da Hamas; i segnali dell’offensiva di primavera della Russia raccontati dal fronte del Donetsk; la lettera della professoressa accoltellata in provincia di Bergamo è un documento più potente del manifesto del suo aggressore; a Trieste cinque fratelli e sorelle minorenni sono stati affidati a una comunità perché i genitori li avevano lasciati soli in casa per andare in vacanza all’estero; forse è stato trovato lo scheletro del vero d’Artagnan

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