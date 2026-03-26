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Ep. 1174 – Tra le righe di una lettera di dimissioni e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il comunicato delle dimissioni da ministra di Santanchè è pieno di messaggi a Meloni; grazie a un dispositivo oculare, per la prima volta in Italia è morta con il suicidio assistito una persona paralizzata dal collo in giù; un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una sua professoressa in una scuola media in provincia di Bergamo, in casa aveva materiali per fabbricare esplosivi rudimentali; una giuria di Los Angeles ha stabilito che i social creano dipendenza

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