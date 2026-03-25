Ep. 1173 – Effetti collaterali e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le dimissioni date da Delmastro e Bartolozzi e quelle della ministra del Turismo Santanchè “auspicate” pubblicamente da Meloni sono le prime conseguenze della sconfitta al referendum e anche il primo atto della campagna per le elezioni politiche del 2027; Trump vuole negoziare con l’Iran un’uscita dalla guerra ma Israele e Arabia Saudita insistono per andare avanti fino a rovesciare il regime degli ayatollah; l’Indonesia ha congelato la partecipazione al Board of Peace (ve lo ricordate il Board of Peace?); potere del referendum, l’incontro in Senato tra La Russa e la “famiglia del bosco” ora non è più una passerella anti-giudici ma una notizia da tenere in sordina
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