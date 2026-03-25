NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1173 – Effetti collaterali e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: le dimissioni date da Delmastro e Bartolozzi e quelle della ministra del Turismo Santanchè “auspicate” pubblicamente da Meloni sono le prime conseguenze della sconfitta al referendum e anche il primo atto della campagna per le elezioni politiche del 2027; Trump vuole negoziare con l’Iran un’uscita dalla guerra ma Israele e Arabia Saudita insistono per andare avanti fino a rovesciare il regime degli ayatollah; l’Indonesia ha congelato la partecipazione al Board of Peace (ve lo ricordate il Board of Peace?); potere del referendum, l’incontro in Senato tra La Russa e la “famiglia del bosco” ora non è più una passerella anti-giudici ma una notizia da tenere in sordina

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1172 – Si fa presto a dire campo largo e le altre storie di oggi

Ep. 1172 – Si fa presto a dire campo largo e le altre storie di oggi

24 mar 2026 - 26 min
Ep. 1171 – La trappola dell&#8217;escalation e le altre storie di oggi

Ep. 1171 – La trappola dell’escalation e le altre storie di oggi

23 mar 2026 - 26 min
Morning Weekend – Attacchi alieni, villaggi ribelli e altre storie

Morning Weekend – Attacchi alieni, villaggi ribelli e altre storie

Non dovrebbero servire gli alieni per unire l’Europa, e le elezioni amministrative francesi

21 mar 2026 - 21 min
Ep. 1170 – Una certa barbara nostalgia e le altre storie di oggi

Ep. 1170 – Una certa barbara nostalgia e le altre storie di oggi

20 mar 2026 - 24 min
Ep. 1169 – Fare il pieno prima del voto e le altre storie di oggi

Ep. 1169 – Fare il pieno prima del voto e le altre storie di oggi

19 mar 2026 - 23 min