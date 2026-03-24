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Ep. 1172 – Si fa presto a dire campo largo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: i giovani sono stati un fattore importante sia per l’alta affluenza al referendum sulla carriera dei magistrati sia per la vittoria del No; Conte lancia le primarie per scegliere il leader della coalizione di centrosinistra, Schlein si dice pronta, resta il (grosso) problema di un programma condiviso; Meloni non pensa alle dimissioni e nemmeno a un voto di fiducia sul governo e respinge la tentazione di elezioni anticipate; un video su TikTok e una pagina di recensioni su Tripadvisor rendono ancora più complicata la posizione del sottosegretario alla Giustizia Delmastro

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