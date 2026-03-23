Ep. 1171 – La trappola dell’escalation e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la sorprendente alta affluenza nel primo giorno di votazione per il referendum sulla carriera dei magistrati è un forte messaggio politico; Trump è impigliato nella trappola dei suoi ultimatum e avrebbe dato incarico agli inviati Witkoff e Kushner di avviare un negoziato con l’Iran; in Italia il prezzo dei carburanti è tornato ad aumentare dopo il taglio delle accise, mentre si moltiplicano i consigli su come ridurre i consumi; i dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale dopo il dimezzamento dei giorni di smart working; il secondo turno delle amministrative in Francia ha premiato i candidati moderati, il socialista Grégoire è stato eletto sindaco di Parigi senza alleanze con la sinistra radicale; le richieste di adozioni in Italia sono in calo, mentre è rimasto stabile il numero di bambine e bambini che ogni anni vengono dichiarati adottabili
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