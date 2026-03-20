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Ep. 1170 – Una certa barbara nostalgia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: l’attacco iraniano in Qatar contro il più grande deposito di gas naturale liquefatto al mondo mette a rischio le forniture dell’Italia; oggi potremmo iniziare a vedere nei distributori gli effetti del taglio temporaneo delle accise sui carburanti, ma già molti economisti criticano il decreto; al podcast di Marra e Fedez non era importante quel che Meloni avrebbe detto ma il fatto che ne parlassero tutti; che cosa sappiamo del caso del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, e che cosa avrebbe dovuto sapere lui prima di diventare socio della figlia di un prestanome della camorra

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