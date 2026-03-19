Ep. 1169 – Fare il pieno prima del voto e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il governo ha approvato una riduzione delle accise sui carburanti da 25 centesimi al litro per i prossimi 20 giorni; il ministro dell’Intelligence iraniana è stato ucciso in un raid israeliano, ma non è ancora chiaro se la “strategia della decapitazione” stia funzionando; una donna è stata uccisa a coltellate in casa dal marito a Bergamo; la nave Sea-Watch 5 con a bordo 57 persone soccorse in mare ha disobbedito alle indicazioni del ministero dell’Interno ed è sbarcata al porto di Trapani anziché a Marina di Carrara; dopo le polemiche per l’invito alla Russia, il ministro della Cultura Giuli oggi non sarà presente all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale di Venezia
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