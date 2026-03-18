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Ep. 1168 – Kent, Kant e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: cosa può cambiare per l’Iran dopo l’uccisione di Ali Larijani in un raid israeliano; da eroe di guerra a complottista, la storia del capo dell’antiterrorismo che si è dimesso in polemica con Trump; qualche numero sull’espediente che permetterà ad alcuni fuorisede di votare al referendum sulla magistratura senza dover rientrare nel comune di residenza; è stato pubblicato il decreto sulle targhe dei monopattini, saranno obbligatorie dal prossimo 16 maggio; a due mesi di distanza dalla finale persa con il Senegal, la nazionale di calcio del Marocco è stata proclamata vincitrice della Coppa d’Africa

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