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Ep. 1167 – Un’altra riforma per la giustizia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: le truppe di Israele sono entrate nel sud del Libano, dove i morti sono quasi novecento e gli sfollati più di un milione; i governi dell’Unione Europea hanno respinto l’invito di Trump a dare supporto militare per forzare il blocco iraniano dello stretto di Hormuz; l’agente indagato per l’omicidio di un uomo a Rogoredo ora è accusato anche di premeditazione; Raffaella Carrà ha un figlio adottivo e lo abbiamo scoperto dalle carte di un contenzioso in tribunale; la storia della più grande collezione di opere di Banksy, che nessuno può vedere

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