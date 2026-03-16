Ep. 1166 – I nomi e i cognomi e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il nuovo attacco iraniano a una base militare italiana nel Golfo ci ricorda che c’è drone e drone; Trump chiede ad altri governi un aiuto per superare il blocco dello Stretto di Hormuz provocato dalla guerra che lui ha iniziato; le misure del governo per fronteggiare i rincari di carburante dovrebbero arrivare solo dopo il referendum sulle carriere dei magistrati; perché è importante non pubblicare i nomi delle due persone arrestate con accuse di pedopornografia e abusi su minori, e perché è stato sbagliato diffondere i dettagli dell’inchiesta; le conferenze in Italia dell’imprenditore Peter Thiel e quel contratto del ministero della Difesa per la fornitura di un software prodotto dalla sua azienda Palantir; i vincitori degli Oscar 2026, con poche sorprese (ma senza rovinare la sorpresa)
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