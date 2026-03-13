NewsletterPodcast
Ep. 1165 – Le scarpe di Trump e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: dopo l’inizio della guerra in Iran e l’attacco alla base di Erbil i militari italiani si stanno ritirando dall’Iraq; nel primo discorso della Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei c’è un messaggio agli Houthi, che fino ad ora non hanno partecipato al conflitto; un tribunale italiano definisce discriminatorio il divieto di adozione per le coppie omosessuali unite civilmente e ha chiesto alla Corte costituzionale di intervenire; le dimissioni dello chef più famoso del mondo dopo le accuse di abusi sui dipendenti riaprono il dibattito sul modello di lavoro dei ristoranti stellati; le medaglie della sciatrice paralimpica Chiara Mazzel e il ruolo fondamentale della sua guida, dentro e fuori dalla pista

