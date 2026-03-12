Ep. 1164 – I conti con il referendum e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la base italiana a Erbil, in Iraq, è stata attaccata da due droni che non hanno causato feriti; l’Iran ha colpito almeno tre navi nello stretto di Hormuz; a Messina una donna è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno che era ai domiciliari ma senza braccialetto elettronico perché al momento della condanna il dispositivo non era disponibile; una multinazionale dell’informatica ha annunciato il licenziamento di tutti i suoi 37 dipendenti italiani per sostituirli con sistemi di intelligenza artificiale; la proposta di una “Biennale del dissenso” contro la Russia e quel precedente del 1977
