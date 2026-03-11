Ep. 1163 – Sotto gli ulivi all’ombra della guerra e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Iran respinge l’invito di Trump a consentire il passaggio delle petroliere nello stretto di Hormuz mentre Israele intensifica gli attacchi in Libano; dall’inizio della guerra contro l’Iran sono aumentati gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania; attivare le accise mobili contro i rincari dei carburanti forse non era una grande idea, e comunque il governo italiano non lo ha fatto; Volkswagen prevede di licenziare 50mila persone entro il 2030 per ridurre i costi; i ministri di 22 governi dell’Unione Europea hanno scritto al presidente della Biennale di Venezia Buttafuoco per impedire la partecipazione della Russia; il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci è finito suo malgrado in mezzo alla campagna per il referendum sul funzionamento della magistratura
