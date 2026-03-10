Ep. 1162 – Due inni nazionali e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump parla con Putin e gli Stati Uniti si preparano ad alleggerire le sanzioni nei confronti della Russia; come funziona e cosa non funziona nel meccanismo delle accise mobili che il governo italiano vorrebbe attivare per arginare i rincari dei carburanti; nel giorno del lungo video di Meloni per il referendum sulla magistratura, a rubare la scena sono gli attacchi ai giudici della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi; in Croazia è tornata la leva obbligatoria, anche se solo di due mesi; specie sconosciute e dove trovarle
