Ep. 1162 – Due inni nazionali e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: Trump parla con Putin e gli Stati Uniti si preparano ad alleggerire le sanzioni nei confronti della Russia; come funziona e cosa non funziona nel meccanismo delle accise mobili che il governo italiano vorrebbe attivare per arginare i rincari dei carburanti; nel giorno del lungo video di Meloni per il referendum sulla magistratura, a rubare la scena sono gli attacchi ai giudici della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi; in Croazia è tornata la leva obbligatoria, anche se solo di due mesi; specie sconosciute e dove trovarle

