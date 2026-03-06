Ep. 1160 – Chiedere aiuto all’Ucraina e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Israele sta applicando nei confronti di Hezbollah in Libano la stessa strategia utilizzata contro Hamas nella Striscia di Gaza; i paesi del Golfo e gli Stati Uniti chiedono aiuto all’Ucraina per difendersi dagli attacchi dei droni iraniani; per il ministro della Difesa Crosetto l’intervento di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è contrario al diritto internazionale, ma Meloni si dice pronta a discutere sull’uso delle basi statunitensi in Italia; la presenza della Russia alla Biennale d’arte di Venezia apre un nuovo fronte nel dibattito tra cultura e censura; si è sbloccato il bonus docenti, ma è una buona notizia solo a metà
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.