Ep. 1160 – Chiedere aiuto all’Ucraina e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: Israele sta applicando nei confronti di Hezbollah in Libano la stessa strategia utilizzata contro Hamas nella Striscia di Gaza; i paesi del Golfo e gli Stati Uniti chiedono aiuto all’Ucraina per difendersi dagli attacchi dei droni iraniani; per il ministro della Difesa Crosetto l’intervento di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è contrario al diritto internazionale, ma Meloni si dice pronta a discutere sull’uso delle basi statunitensi in Italia; la presenza della Russia alla Biennale d’arte di Venezia apre un nuovo fronte nel dibattito tra cultura e censura; si è sbloccato il bonus docenti, ma è una buona notizia solo a metà

