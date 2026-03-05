NewsletterPodcast
Ep. 1159 – L’ottimismo degli influencer e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran si allarga all’oceano Indiano e sfiora i cieli della Turchia; oggi in parlamento si vota una risoluzione per autorizzare l’invio di armi dall’Italia ai paesi del Golfo e l’uso delle basi statunitensi sul nostro territorio; la Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi; il gruppo Gedi della famiglia Agnelli-Elkann ha firmato il contratto preliminare per vendere La Stampa al gruppo SAE dell’imprenditore Leonardis; si vota in Nepal e il favorito è un cantante hip hop; alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi saranno i volontari e non gli atleti a portare le bandiere delle nazioni partecipanti

