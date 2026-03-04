Ep. 1158 – La strategia del caos e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la “strategia del caos” voluta dall’Iran sta innescando la risposta dei paesi del Golfo; l’esercito israeliano è entrato nel territorio del Libano con l’obiettivo di eliminare le milizie di Hezbollah; secondo una commissione parlamentare d’inchiesta la morte del responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena David Rossi è stata causata da un omicidio e non da un suicidio; una filosofa e l’importanza di studiare le “cose inutili”; una modesta proposta per far disputare Olimpiadi e Paralimpiadi negli stessi giorni
