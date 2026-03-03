Ep. 1157 – Non voltarsi dall’altra parte e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran si è estesa al Libano, ad altri paesi del Golfo e ha coinvolto una base britannica sull’isola di Cipro; i principali governi dell’Unione Europea hanno idee molto diverse sul diritto internazionale; cosa ci guadagna la Russia di Putin dai bombardamenti contro un paese suo alleato; un operaio è morto nello stabilimento dell’ex ILVA di Taranto, è il secondo dall’inizio dell’anno; c’è stato uno scambio di persona nell’identificare uno dei due morti nell’incidente del tram di venerdì a Milano; continuano a diminuire le persone iscritte al liceo classico mentre raddoppiano quelle che scelgono la formula 4+2
