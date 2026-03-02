Ep. 1156 – Una guerra a nostra insaputa e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Iran risponde agli attacchi di Stati Uniti e Israele e prepara la successione di Khamenei mentre Trump si dice pronto a dialogare; non è chiaro quali paesi europei siano stati avvisati dell’attacco contro l’Iran, ma di certo non lo sapeva il nostro ministro della Difesa e il ministero degli Esteri italiano non sapeva che Crosetto si trovava a Dubai; cosa ci facevano negli Emirati Arabi Uniti quasi duecento studenti italiani; nella scatola nera del tram si cercano risposte sulla dinamica dell’incidente in cui sono morte due persone venerdì a Milano; il potenziale acquirente delle acciaierie ex ILVA di Taranto ha chiesto al governo uno scudo penale rafforzato; in primavera dovrebbe partire un servizio di sostegno psicologico online per studenti di terza media e dei primi due anni delle superiori
