Ep. 1154 – Testimoniare una crisi tra gli sbadigli e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: nell’ultima indagine della procura di Milano sulle società di consegne a domicilio c’è una novità che riguarda i gruppi della grande distribuzione; il tribunale di Padova ha riconosciuto come infortunio sul lavoro l’incidente di una dipendente che si è fratturata una caviglia inciampando in casa durante un turno di smart working; sono due mesi che il sindaco di Isernia dorme in tenda per protestare contro le condizioni dell’ospedale cittadino; un giornalista esperto di temi ambientali racconta la sua esperienza di testimone a un processo contro un attivista per il clima; la morte del tenente colonnello Tejero, la storia del suo tentato colpo di stato in Spagna e un consiglio di lettura
