Ep. 1153 – Il congedo non è un costo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: è entrato in vigore il “pacchetto sicurezza”, con uno scudo per gli agenti che forse tanto scudo non è; l’ex assessore di Voghera Massimo Adriatici è stato condannato in primo grado per omicidio; nel Parlamento europeo il partito di Vannacci è entrato nel gruppo di estrema destra dei tedeschi di Alternative für Deutschland; un Trump ai minimi della popolarità ha pronunciato il suo discorso sullo stato dell’Unione; i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare i primi 350 libri dalla biblioteca di Niscemi in bilico sullo strapiombo dopo la frana

