Ep. 1152 – Una promessa di futuro che non si arrende e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: per il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina l’Ungheria ha bloccato il nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE contro Mosca e un nuovo prestito da 90 miliardi per Kiev; è stato fermato l’agente accusato per l’omicidio volontario di un uomo a Rogoredo, secondo la procura di Milano ha cercato di depistare le indagini; è stato rilasciato l’ex ministro e ambasciatore britannico Peter Mandelson, indagato per i suoi legami con il finanziere Jeffrey Epstein; il presidente della Calabria Occhiuto ha incontrato il diplomatico statunitense inviato da Trump per convincerlo a non impiegare medici cubani negli ospedali della regione; sorpresa, ora il CPR di Gjader in Albania è pieno fino quasi alla capienza massima; da oggi chi sarà trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito dovrà installare in auto l’alcolock, l’etilometro che può bloccare l’accensione del motore
