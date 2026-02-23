Ep. 1151 – Qualche santo in paradiso e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: alla vigilia dei quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina l’Ungheria annuncia che bloccherà il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia; l’Iran tratta con gli Stati Uniti sul nucleare ma si prepara alla guerra; i miliziani del cartello della droga di Jalisco stanno scatenando una guerra contro le forze dell’ordine in molte città del Messico dopo l’uccisione del boss del narcotraffico “El Mencho”; lo strano caso dei nomi dei santi nell’elenco degli idonei agli orali dell’esame per diventare notai; Firenze è la prima città italiana a vietare i monopattini in sharing; come si raccontano le canzoni di Sanremo per le persone non udenti
