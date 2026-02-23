NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1151 – Qualche santo in paradiso e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: alla vigilia dei quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina l’Ungheria annuncia che bloccherà il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia; l’Iran tratta con gli Stati Uniti sul nucleare ma si prepara alla guerra; i miliziani del cartello della droga di Jalisco stanno scatenando una guerra contro le forze dell’ordine in molte città del Messico dopo l’uccisione del boss del narcotraffico “El Mencho”; lo strano caso dei nomi dei santi nell’elenco degli idonei agli orali dell’esame per diventare notai; Firenze è la prima città italiana a vietare i monopattini in sharing; come si raccontano le canzoni di Sanremo per le persone non udenti

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Morning Weekend &#8211; Una barca solitaria sul Tamigi e altre storie

Morning Weekend – Una barca solitaria sul Tamigi e altre storie

Dall’isola di Wight alla Palestina, da Lione alla Norvegia

21 feb 2026 - 28 min
Ep. 1150 – Un poco di sana ipocrisia e le altre storie di oggi

Ep. 1150 – Un poco di sana ipocrisia e le altre storie di oggi

20 feb 2026 - 25 min
Ep. 1149 – Il vero problema con le espulsioni e le altre storie di oggi

Ep. 1149 – Il vero problema con le espulsioni e le altre storie di oggi

19 feb 2026 - 28 min
Ep. 1148 – I nonni con la valigia e le altre storie di oggi

Ep. 1148 – I nonni con la valigia e le altre storie di oggi

18 feb 2026 - 27 min
Ep. 1147 – Una buona scusa per dire &#8220;orwelliano&#8221; e le altre storie di oggi

Ep. 1147 – Una buona scusa per dire “orwelliano” e le altre storie di oggi

17 feb 2026 - 27 min