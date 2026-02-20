Ep. 1150 – Un poco di sana ipocrisia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor riguarda la rivelazione di documenti riservati a Epstein, ma l’indagine potrebbe allargarsi a reati legati allo sfruttamento delle ragazze messe a disposizione dal finanziere; Trump ha inaugurato il Board of Peace illustrando i suoi progetti per Gaza, ma Hamas torna a respingere l’ipotesi del disarmo e intanto sta consolidando il suo controllo sulla Striscia; cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo; alla fine Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport; dopo qualche lamentela i cinque studenti che hanno disegnato le mascotte Milo e Tina sono stati invitati alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.