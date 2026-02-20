NewsletterPodcast
Ep. 1150 – Un poco di sana ipocrisia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor riguarda la rivelazione di documenti riservati a Epstein, ma l’indagine potrebbe allargarsi a reati legati allo sfruttamento delle ragazze messe a disposizione dal finanziere; Trump ha inaugurato il Board of Peace illustrando i suoi progetti per Gaza, ma Hamas torna a respingere l’ipotesi del disarmo e intanto sta consolidando il suo controllo sulla Striscia; cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo; alla fine Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport; dopo qualche lamentela i cinque studenti che hanno disegnato le mascotte Milo e Tina sono stati invitati alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina

