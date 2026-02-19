NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1149 – Il vero problema con le espulsioni e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: secondo i media degli Stati Uniti Trump sembra pronto ad autorizzare un attacco all’Iran; il presidente della Repubblica Mattarella ha scelto di presiedere una riunione del CSM per chiedere di usare toni rispettosi nella campagna per il referendum sulla giustizia; il problema con le espulsioni non sono i tribunali ma i paesi di origine delle persone espulse; il consiglio regionale della Liguria ha chiesto alle scuole di attivare corsi di autodifesa per gli studenti; Mark Zuckerberg si è presentato in un tribunale di Los Angeles per difendere l’algoritmo di Instagram in un processo sulla dipendenza dai social

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1148 – I nonni con la valigia e le altre storie di oggi

Ep. 1148 – I nonni con la valigia e le altre storie di oggi

18 feb 2026 - 27 min
Ep. 1147 – Una buona scusa per dire &#8220;orwelliano&#8221; e le altre storie di oggi

Ep. 1147 – Una buona scusa per dire “orwelliano” e le altre storie di oggi

17 feb 2026 - 27 min
Ep. 1146 – La promessa di una polemica al giorno e le altre storie di oggi

Ep. 1146 – La promessa di una polemica al giorno e le altre storie di oggi

16 feb 2026 - 26 min
Morning Weekend &#8211; Una persona ogni due ore, e altre storie

Morning Weekend – Una persona ogni due ore, e altre storie

14 feb 2026 - 24 min
Ep. 1145 – La rinuncia di Vladi e le altre storie di oggi

Ep. 1145 – La rinuncia di Vladi e le altre storie di oggi

13 feb 2026 - 26 min