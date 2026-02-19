Ep. 1149 – Il vero problema con le espulsioni e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: secondo i media degli Stati Uniti Trump sembra pronto ad autorizzare un attacco all’Iran; il presidente della Repubblica Mattarella ha scelto di presiedere una riunione del CSM per chiedere di usare toni rispettosi nella campagna per il referendum sulla giustizia; il problema con le espulsioni non sono i tribunali ma i paesi di origine delle persone espulse; il consiglio regionale della Liguria ha chiesto alle scuole di attivare corsi di autodifesa per gli studenti; Mark Zuckerberg si è presentato in un tribunale di Los Angeles per difendere l’algoritmo di Instagram in un processo sulla dipendenza dai social
