Ep. 1148 – I nonni con la valigia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: c’è un cuore disponibile per un trapianto pediatrico ma almeno altri tre bambini in lista oltre a quello ricoverato a Napoli; i corpi di almeno 13 persone sono approdati sulle spiagge di Calabria e Sicilia, potrebbero essere le vittime di naufragi nel Mediterraneo di cui non abbiamo mai avuto notizia; già sapevamo che molti giovani lasciano il Sud Italia per trasferirsi al Nord o all’estero, ma stanno aumentando anche le persone con più di 75 anni che fanno la stessa scelta; sono arrivate in commissione alla Camera dei deputati tre proposte di legge per vietare la macellazione e il consumo della carne di cavallo

