Ep. 1147 – Una buona scusa per dire “orwelliano” e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ministero della Giustizia ha chiesto all’Associazione Nazionale Magistrati di fornire la lista di chi ha finanziato la campagna per il “No” al referendum; cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi colloqui fra Ucraina, Russia e Stati Uniti e quanto contano Telegram e i satelliti Starlink per l’offensiva russa; nell’avviso di chiusura delle indagini sulla morte di Ramy Elgaml i pm ricostruiscono i tentativi di depistaggio da parte di quattro carabinieri; secondo il ministro Piantedosi i medici accusati a Ravenna di aver fornito certificati falsi a persone migranti hanno agito «ideologicamente»; il Regno Unito vuole usare l’intelligenza artificiale per prevedere quali minori avranno più probabilità di diventare criminali
