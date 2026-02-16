Ep. 1146 – La promessa di una polemica al giorno e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ministro Nordio denuncia un meccanismo «para-mafioso» nel Csm e dice che da qui al referendum sulla riforma della giustizia ha pronta una frase al giorno, «anche peggiore di questa»; Meloni si è inventata un ruolo di osservatore per l’Italia nel Board of peace ma a Washington da Trump potrebbe mandare Tajani; il governo israeliano ha approvato un piano per dichiarare “proprietà statale” i territori occupati in Cisgiordania; la storia di cronaca che ha cambiato la cultura della donazione di organi in Italia; abbiamo ancora un problema nel raccontare le imprese sportive delle donne
