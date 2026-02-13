NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1145 – La rinuncia di Vladi e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: la medaglia d’oro olimpica di Federica Brignone nel Super-G è una delle più grandi imprese della storia dello sport italiano; un campione ucraino di skeleton è stato squalificato per il suo rifiuto di rinunciare al casco con le foto degli atleti uccisi durante l’aggressione russa; per la prima volta in Italia una sentenza condanna militanti di Casa Pound in base alla legge che vieta la riorganizzazione del partito fascista; sei componenti del personale medico dell’ospedale Monaldi di Napoli sono indagati per la vicenda di un cuore danneggiato nel trasporto verso il trapianto; sempre meno automobili installano i ricevitori che permettono di ascoltare la radio senza doverla collegare al telefono, e per qualcuno è un grosso problema

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1144 – Una nuova lingua per dirlo e le altre storie di oggi

Ep. 1144 – Una nuova lingua per dirlo e le altre storie di oggi

12 feb 2026 - 25 min
Ep. 1143 – Ascoltare disegnando e le altre storie di oggi

Ep. 1143 – Ascoltare disegnando e le altre storie di oggi

11 feb 2026 - 22 min
Ep. 1142 – La censura (quella vera) e le altre storie di oggi

Ep. 1142 – La censura (quella vera) e le altre storie di oggi

10 feb 2026 - 24 min
Ep. 1141 – Il mostro, il clamore mediatico e le altre storie di oggi

Ep. 1141 – Il mostro, il clamore mediatico e le altre storie di oggi

9 feb 2026 - 25 min
Morning Weekend &#8211; Alberi caspici ma anche liguri, molta neve, e altre storie

Morning Weekend – Alberi caspici ma anche liguri, molta neve, e altre storie

7 feb 2026 - 21 min