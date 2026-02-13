Ep. 1145 – La rinuncia di Vladi e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la medaglia d’oro olimpica di Federica Brignone nel Super-G è una delle più grandi imprese della storia dello sport italiano; un campione ucraino di skeleton è stato squalificato per il suo rifiuto di rinunciare al casco con le foto degli atleti uccisi durante l’aggressione russa; per la prima volta in Italia una sentenza condanna militanti di Casa Pound in base alla legge che vieta la riorganizzazione del partito fascista; sei componenti del personale medico dell’ospedale Monaldi di Napoli sono indagati per la vicenda di un cuore danneggiato nel trasporto verso il trapianto; sempre meno automobili installano i ricevitori che permettono di ascoltare la radio senza doverla collegare al telefono, e per qualcuno è un grosso problema
