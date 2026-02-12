NewsletterPodcast
Ep. 1144 – Una nuova lingua per dirlo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: alla fine i deputati di Vannacci hanno votato a favore della fiducia al governo ma contro il decreto sugli aiuti all’Ucraina; il disegno di legge sull’immigrazione approvato dal Consiglio dei ministri rende i Centri permanenti per il rimpatrio sempre più simili a carceri; l’ex direttrice del CPR di Torino è stata condannata per il suicidio in isolamento di un 23enne originario della Guinea; Repubblica alle prese con le incognite sulla vendita e con i guai giudiziari del suo editore John Elkann; sono tre anni che Foggia aspetta la riapertura della sua biblioteca

