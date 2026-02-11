Ep. 1143 – Ascoltare disegnando e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il voto sulla fiducia al decreto Ucraina mette la sordina ai malumori della Lega, quello sugli aiuti a Kiev mette in imbarazzo il cosiddetto “campo largo”; il governo italiano punta sui nuovi regolamenti UE sulle migrazioni e sui paesi terzi sicuri per iniziare a far funzionare i centri in Albania; quattro italiani su cinque di età tra i 20 e i 29 anni vivono ancora in casa con i genitori; il futuro del Villaggio Olimpico di Milano è diventare uno studentato, a patto di trovare altri soldi; il racconto della prima settimana bianca della storia italiana
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.