Ep. 1143 – Ascoltare disegnando e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: il voto sulla fiducia al decreto Ucraina mette la sordina ai malumori della Lega, quello sugli aiuti a Kiev mette in imbarazzo il cosiddetto “campo largo”; il governo italiano punta sui nuovi regolamenti UE sulle migrazioni e sui paesi terzi sicuri per iniziare a far funzionare i centri in Albania; quattro italiani su cinque di età tra i 20 e i 29 anni vivono ancora in casa con i genitori; il futuro del Villaggio Olimpico di Milano è diventare uno studentato, a patto di trovare altri soldi; il racconto della prima settimana bianca della storia italiana

