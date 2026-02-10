NewsletterPodcast
Ep. 1142 – La censura (quella vera) e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la società di consegne a domicilio Glovo è stata messa sotto controllo giudiziario con l’accusa di sfruttamento dei corrieri; chi in Italia grida alla censura di fronte a semplici critiche farebbe bene a leggere la storia dell’imprenditore Jimmy Lai appena condannato a 20 anni in Cina; per i medici in Iran curare i manifestanti feriti è un reato politico; nel Regno Unito re Carlo ha annunciato di voler collaborare con la polizia nelle indagini sulle possibili rivelazioni di suo fratello Andrea al finanziere Epstein; a Ferrara centinaia di persone sono senza casa da un mese per il sequestro del loro condominio non in regola con le norme antincendio; perché quando si chiede a qualcuno di chiamare il numero di emergenza 112 è meglio scandirlo una cifra per volta

