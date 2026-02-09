NewsletterPodcast
Ep. 1141 – Il mostro, il clamore mediatico e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: un uomo di origine africana ha rischiato il linciaggio perché accusato del femminicidio di una ragazza di 17 anni da quello che poi ha confessato di averla uccisa; la premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata condannata ad altri 7 anni di carcere dal regime iraniano; per i palestinesi che hanno lasciato Gaza è difficile tornare nella Striscia e anche quelli che vogliono uscire grazie a una borsa di studio incontrano molti ostacoli; sempre più sentenze su importanti casi di cronaca nera citano il “clamore mediatico” nelle loro motivazioni; oggi la nazionale italiana di cricket gioca la sua prima partita in una Coppa del Mondo

