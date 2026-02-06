NewsletterPodcast
Ep. 1140 – Rendere visibile l’invisibile e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina tra entusiasmo e polemiche, a seconda del giornale che leggete; il governo ha approvato il decreto sicurezza, la legittimità del fermo preventivo si gioca sulla differenza tra “desumere” e “presumere”; il caso Epstein rischia di far cadere il governo di Starmer nel Regno Unito; nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha scoperto più di 200mila evasori totali; alla fine il professore cieco di Scandicci potrà accompagnare la classe in gita scolastica, ma con un compromesso che evita di affrontare il cuore del problema

