Ep. 1139 – Una gita a Dublino e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: a mezzanotte è scaduto l’accordo “New Start” tra Stati Uniti e Russia, per la prima volta dopo decenni non siamo più protetti da un’intesa sulla riduzione delle armi nucleari; il Washington Post ha licenziato 300 giornalisti, tra questi anche la reporter che si trova a Kiev per documentare l’aggressione russa dell’Ucraina; c’è un primo indagato nell’inchiesta sui cittadini italiani che tra il 1992 e il 1995 sarebbero andati nell’ex Jugoslavia per sparare sui civili bosniaci durante l’assedio di Sarajevo; l’affresco con il volto di Giorgia Meloni in una chiesa di Roma è stato cancellato; i nuovi beni entrati nel paniere Istat raccontano paure e nuove abitudini degli italiani

