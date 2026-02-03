Ep. 1137 – La lista della spesa e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: anche i capi delle forze dell’ordine hanno qualche perplessità sul fermo preventivo dei manifestanti e sullo scudo penale per gli agenti che il governo vuole inserire nel decreto sicurezza; secondo alcune ong potrebbero essere mille le persone migranti morte nel Mediterraneo nei giorni del ciclone Harry; è stato riaperto il varco di Rafah per consentire ai palestinesi di curarsi in Egitto, ma passano al massimo 50 persone al giorno e in lista ci sono quasi 20mila malati; fare la lista della spesa è una cosa da boomer ma evita molti sprechi alimentari; sempre più ristoranti propongono ai clienti di portare a casa gli avanzi del pasto; nella Cappella Sistina è iniziata la ripulitura del Giudizio Universale di Michelangelo mentre nella chiesa di San Lorenzo in Lucina dovrebbe essere ritoccato l’affresco dell’angelo con il volto di Giorgia Meloni
