Ep. 1136 – Rinviare di un giorno la tristezza e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: sono state fermate le prime tre persone per gli scontri alla fine del corteo per il centro sociale Askatasuna di sabato a Torino; il governo vuole inasprire le misure per la sicurezza dei cortei, già mercoledì potrebbero finire in un decreto lo scudo penale per gli agenti e il fermo preventivo dei sospetti; altro che tregua, la Russia ha preso ad attaccare i civili ucraini che viaggiano su pullman e treni; Alberto Trentini ha raccontato la sua detenzione in Venezuela, le torture psicologiche e il momento in cui ha avuto paura di morire; oggi a Niscemi riaprono le scuole nelle aree sicure anche per gli alunni degli istituti chiusi perché si trovano nella zona rossa; a settembre nell’isola di Stromboli sarà attivato il più piccolo plesso scolastico d’Europa, sarà formato da una docente e una bambina di 5 anni
