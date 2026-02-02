NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1136 – Rinviare di un giorno la tristezza e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: sono state fermate le prime tre persone per gli scontri alla fine del corteo per il centro sociale Askatasuna di sabato a Torino; il governo vuole inasprire le misure per la sicurezza dei cortei, già mercoledì potrebbero finire in un decreto lo scudo penale per gli agenti e il fermo preventivo dei sospetti; altro che tregua, la Russia ha preso ad attaccare i civili ucraini che viaggiano su pullman e treni; Alberto Trentini ha raccontato la sua detenzione in Venezuela, le torture psicologiche e il momento in cui ha avuto paura di morire; oggi a Niscemi riaprono le scuole nelle aree sicure anche per gli alunni degli istituti chiusi perché si trovano nella zona rossa; a settembre nell’isola di Stromboli sarà attivato il più piccolo plesso scolastico d’Europa, sarà formato da una docente e una bambina di 5 anni

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Morning Weekend &#8211; Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storie

Morning Weekend – Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storie

Guardiani della rivoluzione, sindaci volontari, cercatori di tesori e aspiranti smascheratori dell’ICE

31 gen 2026 - 24 min
Ep. 1135 – Seminterrati con vista sabbia e le altre storie di oggi

Ep. 1135 – Seminterrati con vista sabbia e le altre storie di oggi

30 gen 2026 - 23 min
Ep. 1134 – Niente voto per i fuorisede e le altre storie di oggi

Ep. 1134 – Niente voto per i fuorisede e le altre storie di oggi

29 gen 2026 - 20 min
Ep. 1133 – Dare un nome alle immagini e le altre storie di oggi

Ep. 1133 – Dare un nome alle immagini e le altre storie di oggi

28 gen 2026 - 22 min
Ep. 1132 – Cortina non diventerà Minneapolis e le altre storie di oggi

Ep. 1132 – Cortina non diventerà Minneapolis e le altre storie di oggi

27 gen 2026 - 26 min