Ep. 1135 – Seminterrati con vista sabbia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: a Niscemi ci sarebbero strumenti per aiutare a prevedere le frane ma sono inutilizzati da quasi 20 anni; la storia dei danni eccezionali provocati dal ciclone Harry è in parte anche una storia di abusivismo edilizio; l’esercito israeliano avrebbe considerato attendibile la stima di oltre 70mila palestinesi morti a Gaza; c’è un quarto indagato per la strage di Capodanno a Crans-Montana mentre in Svizzera cresce l’irritazione per le accuse che arrivano dall’Italia; è stato respinto anche il terzo tentativo della maggioranza di far approvare una misura per consentire agli imprenditori di non pagare gli arretrati ai lavoratori sottopagati
