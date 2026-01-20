NewsletterPodcast
Ep. 1134 – Niente voto per i fuorisede e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la procura di Gela ha aperto un’inchiesta su eventuali azioni e omissioni che potrebbero aver contribuito alla frana di Niscemi; l’assemblea regionale siciliana ha votato un ordine del giorno per usare alcuni fondi destinati al ponte sullo Stretto per riparare i danni del ciclone Harry; Trump torna a minacciare l’Iran sul programma nucleare ma non parla più dei manifestanti anti-regime che aveva promesso di aiutare; anche la Francia voterà per inserire i pasdaran iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche, è più vicina l’unanimità dei governi dell’Unione Europea; le persone fuorisede non potranno votare al referendum sulla riforma della giustizia, per il governo non c’è il tempo per una norma ad hoc; è stata firmata la circolare per utilizzare i metal detector fuori dalle scuole su richiesta degli istituti; un volantino di studenti di destra chiede di segnalare i casi di propaganda in classe da parte di docenti di sinistra

