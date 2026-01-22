Ep. 1133 – Dare un nome alle immagini e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la frana di Niscemi si sta ancora muovendo mentre sembra si sia mosso molto meno chi doveva impiegare i fondi stanziati negli anni per mettere in sicurezza o demolire le case a rischio; il ministro dell’Interno Piantedosi ha confermato che alcuni agenti dell’ICE saranno in Italia durante le Olimpiadi invernali ma lavoreranno solo all’interno del consolato degli Stati Uniti a Milano; il Cantone Vallese ha accolto la richiesta di affiancare investigatori italiani a quelli svizzeri nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana; il femminicidio di Anguillara ripropone il tema degli “orfani speciali” e ci ricorda i ritardi nel dotarci di un registro aggiornato e di fondi adeguati; in Italia si parla sempre meno in dialetto
