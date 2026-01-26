Ep. 1132 – Cortina non diventerà Minneapolis e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: se Trump sembra più aperto al dialogo sulle operazioni anti-immigrazione a Minneapolis c’entrano anche le elezioni di novembre; gli agenti dell’ICE che lavoreranno per la sicurezza della delegazione degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Milano Cortina non sono gli operativi armati visti in Minnesota; l’Italia ha convocato l’ambasciatore israeliano dopo le minacce di un colono armato contro due carabinieri in Cisgiordania; la frana nel comune siciliano di Niscemi è ancora in movimento, ora le persone sfollate sono più di 1.500; l’Assemblea nazionale francese ha approvato una proposta di legge per vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni
