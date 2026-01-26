NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1132 – Cortina non diventerà Minneapolis e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: se Trump sembra più aperto al dialogo sulle operazioni anti-immigrazione a Minneapolis c’entrano anche le elezioni di novembre; gli agenti dell’ICE che lavoreranno per la sicurezza della delegazione degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Milano Cortina non sono gli operativi armati visti in Minnesota; l’Italia ha convocato l’ambasciatore israeliano dopo le minacce di un colono armato contro due carabinieri in Cisgiordania; la frana nel comune siciliano di Niscemi è ancora in movimento, ora le persone sfollate sono più di 1.500; l’Assemblea nazionale francese ha approvato una proposta di legge per vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1131 – Telefoni cellulari contro i fucili e le altre storie di oggi

Ep. 1131 – Telefoni cellulari contro i fucili e le altre storie di oggi

26 gen 2026 - 27 min
Morning Weekend &#8211; Vent’anni da un disco che sembra uscito l’altroieri, e altre storie

Morning Weekend – Vent’anni da un disco che sembra uscito l’altroieri, e altre storie

24 gen 2026 - 24 min
Ep. 1130 – Un&#8217;esca di 5 anni e le altre storie di oggi

Ep. 1130 – Un’esca di 5 anni e le altre storie di oggi

23 gen 2026 - 27 min
Ep. 1129 – Un sondaggio in azienda e le altre storie di oggi

Ep. 1129 – Un sondaggio in azienda e le altre storie di oggi

22 gen 2026 - 27 min
Ep. 1128 – Non per legge ma per gentilezza e le altre storie di oggi

Ep. 1128 – Non per legge ma per gentilezza e le altre storie di oggi

21 gen 2026 - 29 min