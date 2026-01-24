Ep. 1131 – Telefoni cellulari contro i fucili e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i video sull’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis smentiscono le versioni ufficiali dell’amministrazione Trump; si moltiplicano i segnali di un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Iran, mentre nuove stime sulle persone uccise nelle proteste contro il regime degli ayatollah parlano di oltre 30mila morti; oggi il governo italiano darà le istruzioni all’ambasciatore richiamato dalla Svizzera per protestare contro la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, il proprietario del locale del rogo di Capodanno; risultano disperse otto imbarcazioni con a bordo persone migranti partite dalla Tunisia durante il ciclone Harry, si temono 380 morti; la ministra Santanchè propone che le Regioni gestiscano in autonomia 10 giorni di vacanze scolastiche, con la facoltà di accorciare quelle estive; questa sera in 14 città italiane inizia il primo censimento delle persone senza dimora
